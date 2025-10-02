«Долго настаивали». Адвокат сообщил о важном изменении для Касаткина во французской тюрьме

Администрация тюрьмы Френ, где с июня содержится 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, разрешила ему посещать спортзал. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«С прошлого понедельника ему разрешили доступ в спортзал. Мы долго на этом настаивали и наконец получили это», — цитирует Бело «РИА Новости».

Отметим, что в течение трёх месяцев спортсмен был лишён возможности полноценно тренироваться. Ранее Бело отмечал, что длительное пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии Касаткина — он уже потерял почти 10 килограммов веса.

В среду Парижский суд по просьбе прокурора отложил заседание по вопросу экстрадиции Касаткина в США на неопределённый срок. Прокурор указал на недостаточный перевод документов американского запроса на экстрадицию, несмотря на то, что срок предоставления полного досье уже истёк.

8 октября состоится третье слушание по вопросу о возможности освобождения спортсмена под судебный надзор. По словам Бело, дальнейшее содержание Касаткина под стражей после истечения срока подачи полного комплекта документов по экстрадиции является незаконным.