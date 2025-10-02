Адвокат потребовал освободить Касаткина, назвав причину, связанную со сроком экстрадиции

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, находящийся под арестом во Франции, должен быть освобождён, так как в установленный срок не был предоставлен полный пакет документов для его экстрадиции в США.

Об этом заявил адвокат спортсмена Фредерик Бело в следственной палате Апелляционного суда Парижа. Он напомнил, что согласно двустороннему договору между Францией и США, полный запрос на экстрадицию должен быть подан в течение 60 дней с момента предварительного задержания.

«Срок в 60 дней истёк, а полного досье у нас до сих пор нет. Закон однозначно гласит: если досье не предоставлено в установленный срок, человек подлежит освобождению», — приводит слова Бело Le Figaro.