Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Клименко ответил, что сказал тренер после его первого 3-очкового за 277 игр в Единой лиге

Центровой саратовского «Автодора» Артём Клименко прокомментировал знаменательное событие: в матче Единой лиги ВТБ он впервые за карьеру реализовал трёхочковый бросок — это произошло на его 277-й игре в турнире.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

Момент случился в игре регулярного чемпионата с петербургским «Зенитом», который состоялся вчера, 1 октября, и завершился победой хозяев со счётом 90:67.

«Действительно, я впервые забил трёхочковый в официальной игре. Как отреагировал Миленко Богичевич? Тренер не запрещает мне атаковать. Говорит, что я могу бросать хоть с центра поля, если свободен», — цитирует Клименко официальный телеграм-канал «Автодора».

Клименко также подвёл итоги встречи с «Зенитом», заявив следующее: «На протяжении трёх четвертей мы держались с «Зенитом» на равных. Приближались на минимальное расстояние, затем несколько раз сокращали разницу до трёх очков. В определённый момент я даже поверил, что можем залезть в концовку. Однако «Зенит» гораздо опытнее, ведь у нас достаточно молодая команда.

Пытались играть усечённой ротацией. Пока была энергия, мы держались в игре. Когда силы закончились, все видели, что произошло. К сожалению, с короткой скамейкой нам тяжело справляться с таким соперником. Из-за травм мы потеряли важных игроков. Сейчас наш состав — 10 человек. На четвёртую четверть не хватило сил, поэтому и отпустили «Зенит» на 20 очков».

