Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

«Я не тот тренер, кто ищет оправдания». Богичевич — о поражении «Автодора» от «Зенита»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ от санкт-петербургского «Зенита», который состоятся вчера, 1 октября, со счётом 67:90.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

— Поздравляю команду и тренерский штаб «Зенита». Безусловно, они заслужили победу. Я очень доволен тем, как мы выглядели на протяжении трёх четвертей. Боролись, выполняли тактические установки и играли солидно. Затем у нас закончились силы, мощь, и в концовке качество решило исход матча. Хочу поблагодарить свою команду. Назову игроков героями за то, как они тренируются и относятся к делу на фоне всех наших кадровых проблем. В то же время мы никогда не плачем. Я не тот тренер, кто ищет оправдания. Мы сражаемся, идём шаг за шагом и по итогам сезона рассчитываем достичь всех целей.

— Как вы собираетесь решать проблему чрезмерного количества времени на площадке для основных игроков?
— Непростая ситуация. В текущих обстоятельствах каждый из нас должен делать всё от себя зависящее. Это новый вызов лично для меня — найти способ, как не «убить» команду минутами и энергией. Нынешние условия требуют проявления характера, которым обладают наши игроки. Я очень доволен ими и уверен, что вместе мы будем побеждать.

— К чему у вас больше вопросов по матчу с «Зенитом» — к нападению или защите?
— Не могу разделить. В третьей десятиминутке и части второй четверти мы очень хорошо оборонялись. Вероятно, у меня всё-таки возникнут вопросы к защите, поскольку позволили хозяевам набрать 90 очков. Однако это произошло из-за потери свежести и невозможности играть агрессивно.

Зато я по-настоящему доволен бойцовским духом — именно тем, что нам нужно. Определённо удовлетворён действиями команды под щитами. В текущих условиях мы собрали 32 подбора, в том числе 13 — в нападении. Это чрезвычайно важно для того, чтобы в дальнейшем выигрывать, — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».

