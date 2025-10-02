«Я не тот тренер, кто ищет оправдания». Богичевич — о поражении «Автодора» от «Зенита»

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ от санкт-петербургского «Зенита», который состоятся вчера, 1 октября, со счётом 67:90.

— Поздравляю команду и тренерский штаб «Зенита». Безусловно, они заслужили победу. Я очень доволен тем, как мы выглядели на протяжении трёх четвертей. Боролись, выполняли тактические установки и играли солидно. Затем у нас закончились силы, мощь, и в концовке качество решило исход матча. Хочу поблагодарить свою команду. Назову игроков героями за то, как они тренируются и относятся к делу на фоне всех наших кадровых проблем. В то же время мы никогда не плачем. Я не тот тренер, кто ищет оправдания. Мы сражаемся, идём шаг за шагом и по итогам сезона рассчитываем достичь всех целей.

— Как вы собираетесь решать проблему чрезмерного количества времени на площадке для основных игроков?

— Непростая ситуация. В текущих обстоятельствах каждый из нас должен делать всё от себя зависящее. Это новый вызов лично для меня — найти способ, как не «убить» команду минутами и энергией. Нынешние условия требуют проявления характера, которым обладают наши игроки. Я очень доволен ими и уверен, что вместе мы будем побеждать.

— К чему у вас больше вопросов по матчу с «Зенитом» — к нападению или защите?

— Не могу разделить. В третьей десятиминутке и части второй четверти мы очень хорошо оборонялись. Вероятно, у меня всё-таки возникнут вопросы к защите, поскольку позволили хозяевам набрать 90 очков. Однако это произошло из-за потери свежести и невозможности играть агрессивно.

Зато я по-настоящему доволен бойцовским духом — именно тем, что нам нужно. Определённо удовлетворён действиями команды под щитами. В текущих условиях мы собрали 32 подбора, в том числе 13 — в нападении. Это чрезвычайно важно для того, чтобы в дальнейшем выигрывать, — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».