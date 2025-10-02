Расписание матчей Единой лиги на 2 октября

Сегодня, 2 октября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 2 октября (время московское):

20:00 мск. «Локомотив-Кубань» — «Енисей».

По регламенту, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, который на протяжении двух сезонов кряду завоёвывал титул.