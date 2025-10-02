Арсич высказался в преддверии матча «Енисея» с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится сегодня, 2 октября, и начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив-Кубань» — очень сильная команда. В их составе есть как опытные, так и молодые игроки, которые уже успели поиграть в Единой лиге ВТБ. Несмотря на поражение в первом матче сезона, они остаются одним из фаворитов турнира. Что касается нас, предсезонные сборы прошли не так, как мы рассчитывали, и комплектование состава всё ещё продолжается. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем выглядеть все увереннее и сильнее. Мы нацелены достойно бороться с любым соперником.

Командная «химия» приходит через совместную работу и победы. Некоторым игрокам ещё требуется время для адаптации и нахождения своих ролей, но мы движемся в правильном направлении», — цитирует Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».