Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Экс-баскетболистка WNBA ответила, встречается ли она с Кевином Дюрантом

Экс-баскетболистка WNBA ответила, встречается ли она с Кевином Дюрантом
34-летняя австралийская модель OnlyFans и экс-звезда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Лиз Кэмбидж ответила, встречается ли она с двукратным чемпионом НБА Кевином Дюрантом, выступающем за команду «Хьюстон Рокетс».

«Ты думаешь, я собираюсь завязывать отношения, снимая прыжковый кадр на концерте Дрейка?! Всё, что я пытаюсь сделать, это посмешить людей и сделать какой-то мем, вот и всё. У меня и Кевина общее — только баскетбол, в который я и влюблена», — приводит слова Кэмбидж издание TMZ Sports.

Слухи об отношениях между двумя спортсменами появились после публикации в социальных сетях Кэмбидж. На снимке она вместе с Кевином посетила концерт рэпера Дрейка, отметив аккаунт Дюранта.

«Ты всегда завидовал Леброну». Дюрант поругался с другом Джеймса
