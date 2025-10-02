Расписание матчей Евролиги на 2 октября

Сегодня, 2 октября, начнётся 2-й тур Евролиги в сезоне-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей регулярного чемпионата на 2 октября (время московское):

21:30. «Бавария» — «Црвена Звезда»;

21:30. «Партизан» — «Олимпия»;

21:45. «Реал» Мадрид — «Олимпиакос».

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале сезона-2024/2025 «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).