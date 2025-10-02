Модель, ссылаясь на финансовые трудности, требует от игрока НБА алименты в 7 раз выше

33-летняя американская актриса и фитнес-модель Бриттани Реннер требует со своего бывшего возлюбленного и мощного форварда команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтона алименты, превышающие сумму, прописанную судом, в семь раз.

В издании TMZ сообщили, что Бриттани подала новый иск, требуя увеличить сумму с $ 5,5 тыс. минимум до $ 35 тыс. в месяц. В документах она указала, что когда они с игроком НБА впервые договорились о сумме в $ 5,5 тыс., то жили вместе в Северной Каролине, но всё кардинально изменилось с тех пор, как она с сыном переехала в Калифорнию в конце прошлого года. Также она заявила, что Вашингтон проводит времени с ребёнком меньше, чем разрешил суд.

Также модель требует $ 50 тыс. с игрока НБА для оплаты услуг адвоката.