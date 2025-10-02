Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Модель, ссылаясь на финансовые трудности, требует от игрока НБА алименты в 7 раз выше

Модель, ссылаясь на финансовые трудности, требует от игрока НБА алименты в 7 раз выше
Аудио-версия:
Комментарии

33-летняя американская актриса и фитнес-модель Бриттани Реннер требует со своего бывшего возлюбленного и мощного форварда команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтона алименты, превышающие сумму, прописанную судом, в семь раз.

В издании TMZ сообщили, что Бриттани подала новый иск, требуя увеличить сумму с $ 5,5 тыс. минимум до $ 35 тыс. в месяц. В документах она указала, что когда они с игроком НБА впервые договорились о сумме в $ 5,5 тыс., то жили вместе в Северной Каролине, но всё кардинально изменилось с тех пор, как она с сыном переехала в Калифорнию в конце прошлого года. Также она заявила, что Вашингтон проводит времени с ребёнком меньше, чем разрешил суд.

Также модель требует $ 50 тыс. с игрока НБА для оплаты услуг адвоката.

Материалы по теме
Экс-баскетболистка WNBA ответила, встречается ли она с Кевином Дюрантом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android