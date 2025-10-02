Скидки
Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 2 октября

Расписание матчей Еврокубка на 2 октября
Комментарии

Сегодня, 2 октября, состоится заключительный игровой день 1-го тура в сезоне-2025/2026 Еврокубка. Поклонники европейского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание матчей на 2 октября (время — московское):

21:30. «Лондон Лайонс» — «Будучность».

В новом сезоне командам предстоит принять участие в 18 турах. Регулярный чемпионат завершится 11 февраля 2026 года.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
