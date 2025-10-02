53-летний Шакил О'Нил ответил на слухи о романе с 21-летней моделью с OnlyFans

53-летний легендарный игрок и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил, выступавший на позиции центрового, ответил, находится ли в отношениях с 21-летней моделью сервиса OnlyFans Софи Рейн.

Ранее Софи опубликовала фотографию с Шакилом, подписав её: «Смотрите, кто пришёл на мой день рождения».

«Я не встречаюсь с такими молодыми, но я буду встречаться с твоей мамой и подарю тебе брата. Но, чувак, прекрати распускать слухи, чувак, не заставляй меня давать тебе пощёчины. Твоя мама классная, скажи ей, чтобы она позвонила мне на пейджер», — приводит удалённые комментарии О'Нила издание TotalProSports.