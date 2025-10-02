Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич прокомментировал победу «Зенита» в 1-м туре Единой лиги над «Автодором»

Секулич прокомментировал победу «Зенита» в 1-м туре Единой лиги над «Автодором»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич подвёл итоги победы санкт-петербуржцев над «Автодором» (90:67) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

— Это была первая игра сезона против команды с очень хорошим тренером. Мы знали, с чем столкнёмся, но самое главное — мы верили в то, что делаем, и в итоге это принесло нам хороший результат. Особенно во второй половине: у нас стало лучше движение мяча, немного лучше защита. Что меня радует — были, скажем так, тяжёлые моменты для нас в игре, когда мы не могли забить, а соперник попадал. Но мы нашли способ преодолеть эти трудности и стать командой, которая умеет использовать ситуации и то, что даёт нам защита соперника.

— В третьей четверти «Зенит» совершил рывок в плюс 18 очков от соперника. Почему это произошло именно в третьей четверти и что этому поспособствовало?
— Прежде всего соперник сократил разрыв всего до одного очка в третьей четверти благодаря хорошей игре в нападении со стороны Эдвардса. Мы немного занервничали, у нас не получалось попадать. Но когда мы начали лучше действовать в защите, это помогло нам убегать в быстрые отрывы, играть чуть точнее в нападении и, конечно, реализовывать броски, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

Сейчас читают:
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android