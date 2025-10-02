Секулич прокомментировал победу «Зенита» в 1-м туре Единой лиги над «Автодором»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич подвёл итоги победы санкт-петербуржцев над «Автодором» (90:67) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

— Это была первая игра сезона против команды с очень хорошим тренером. Мы знали, с чем столкнёмся, но самое главное — мы верили в то, что делаем, и в итоге это принесло нам хороший результат. Особенно во второй половине: у нас стало лучше движение мяча, немного лучше защита. Что меня радует — были, скажем так, тяжёлые моменты для нас в игре, когда мы не могли забить, а соперник попадал. Но мы нашли способ преодолеть эти трудности и стать командой, которая умеет использовать ситуации и то, что даёт нам защита соперника.

— В третьей четверти «Зенит» совершил рывок в плюс 18 очков от соперника. Почему это произошло именно в третьей четверти и что этому поспособствовало?

— Прежде всего соперник сократил разрыв всего до одного очка в третьей четверти благодаря хорошей игре в нападении со стороны Эдвардса. Мы немного занервничали, у нас не получалось попадать. Но когда мы начали лучше действовать в защите, это помогло нам убегать в быстрые отрывы, играть чуть точнее в нападении и, конечно, реализовывать броски, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.