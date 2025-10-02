Издание из США объяснило, в какой роли Егор Дёмин раскроется в «Бруклине»

Авторитетное издание Sports Illustrated объяснило, в какой роли 19-летний российский защитник Егор Дёмин раскроется в команде НБА «Бруклин Нетс» в сезоне-2025/2026.

«Бруклин Нетс» выбрал на драфте трёх игроков, каждый из которых обладает потенциалом управлять атакой команды. Первый выбор клуба — Дёмин — скорее всего, получит больше всего шансов проявить себя уже в дебютном сезоне. Кроме того, «Нетс» усилили состав бывшим игроком первого раунда Коби Бафкином.

Бывший игрок BYU ростом 203 см может получить игровое время на позиции форварда, особенно учитывая его впечатляющую результативность на Летней лиге НБА: 43,5% попаданий из-за дуги при 7,7 броска за матч. Возможность использовать Дёмина во второстепенной роли, давая ему больше возможностей для набора очков, выглядит весьма заманчиво. Тренерский штаб уже экспериментировал с молодёжными пятёрками, где разыгрывающим выступают Нолан Траоре или Бен Сараф, а Дёмин действует на передней линии.

Тем не менее основная роль Дёмина — быть главным распасовщиком команды, и это то, в чём 19-летний игрок особенно хорош. В Лас-Вегасе он сосредоточился на совершенствовании трёхочковых бросков, но в своём первом сезоне в колледже он в среднем отдавал 5,5 передачи за игру и способен изменить стиль игры «Бруклина» в пик-н-роллах», — сказано в статье.