Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание из США объяснило, в какой роли Егор Дёмин раскроется в «Бруклине»

Издание из США объяснило, в какой роли Егор Дёмин раскроется в «Бруклине»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное издание Sports Illustrated объяснило, в какой роли 19-летний российский защитник Егор Дёмин раскроется в команде НБА «Бруклин Нетс» в сезоне-2025/2026.

«Бруклин Нетс» выбрал на драфте трёх игроков, каждый из которых обладает потенциалом управлять атакой команды. Первый выбор клуба — Дёмин — скорее всего, получит больше всего шансов проявить себя уже в дебютном сезоне. Кроме того, «Нетс» усилили состав бывшим игроком первого раунда Коби Бафкином.

Бывший игрок BYU ростом 203 см может получить игровое время на позиции форварда, особенно учитывая его впечатляющую результативность на Летней лиге НБА: 43,5% попаданий из-за дуги при 7,7 броска за матч. Возможность использовать Дёмина во второстепенной роли, давая ему больше возможностей для набора очков, выглядит весьма заманчиво. Тренерский штаб уже экспериментировал с молодёжными пятёрками, где разыгрывающим выступают Нолан Траоре или Бен Сараф, а Дёмин действует на передней линии.

Тем не менее основная роль Дёмина — быть главным распасовщиком команды, и это то, в чём 19-летний игрок особенно хорош. В Лас-Вегасе он сосредоточился на совершенствовании трёхочковых бросков, но в своём первом сезоне в колледже он в среднем отдавал 5,5 передачи за игру и способен изменить стиль игры «Бруклина» в пик-н-роллах», — сказано в статье.

Материалы по теме
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android