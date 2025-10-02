«Не люблю говорить об отдельных игроках». Секулич — о победе над «Автодором»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о том, выделился ли кто-то из баскетболистов после победы над «Автодором» (90:67) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Знаете, после таких побед я не люблю говорить об отдельных игроках. Есть ребята, которые могут играть намного лучше, и есть те, кто показал именно то, что мы от них ждали. Всё зависит ещё и от соперника, от того, как он играет в защите. Например, нашим защитникам приходилось больше отдавать передачи, им было трудно создавать что-то с мячом.

Поэтому нам пришлось искать решения, и именно поэтому я хочу говорить о команде в целом. Когда мы поняли, как лучше атаковать такую защиту, которую они использовали, именно командные усилия вышли на первый план», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.