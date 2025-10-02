Скидки
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Боролись сами с собой». Емченко раскрыл внутренние проблемы «Зенита» в игре с «Автодором»

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Емченко подвёл итоги матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который завершился со счётом 90:67 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

«Долгожданное начало чемпионата, и сразу победа. «Автодор» приехал к нам без двух основных игроков, но это не имело никакого значения. Мы фокусировались на нашей игре.

Первые две с половиной четверти было видно, что боремся сами с собой. Не могли найти игру, допускали ошибки. Особенно в защите на подборе. Соперник имел из‑за этого возможность набирать очки второго шанса. В нападении мы местами двигали мяч, местами — нет. Какая‑то нервозность, видимо, была из‑за того, что это первая игра. А в конце третьей четверти нам удалось уйти в отрыв за счёт хорошей защиты.

К началу четвёртой четверти отрыв уже был большим, потом просто довели дело до конца. Очень рады, что молодые ребята [Павел Земский и Илья Кривых] получили время и проявили себя. Сейчас все наши мысли о предстоящей игре с УНИКСом», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

