Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

В Sports Illustrated оценили, может ли Дёмин выступать в фарм-клубе НБА

Комментарии

Авторитетное издание Sports Illustrated оценило шансы 19-летнего российского защитника команды НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина выступить в фарм-клубе в Лиге развития (G-лига).

«На первый взгляд может показаться странным, если главный выбор «Нетс» на драфте-2025 проведёт время в G-лиге, однако ему, возможно, потребуется время для адаптации и развития, прежде чем он начнёт получать серьёзные минуты в НБА. Траоре и Сараф уже имеют больший профессиональный опыт, накопленный за границей, а Бафкин начинает свой третий сезон в лиге.

К слову, весь драфт-класс Бруклина 2023 года проходил через фарм-клуб «Лонг-Айленд Нетс» для развития. Конечно, тогда все три игрока были выбраны за пределами первой двадцатки, но генеральный менеджер Шон Маркс последовательно делает ставку на G-лигу.

В целом, если брать драфт 2024 года, трое из восьми лучших новичков тоже начинали с матчей в G-лиге. У Дёмина есть все шансы пробиться в стартовую пятёрку, однако, если «Бруклин» будет выглядеть конкурентоспособно на старте сезона в не самой сильной Восточной конференции, тренеры могут предпочесть более опытных баскетболистов. В любом случае Дёмин, по крайней мере, должен получать стабильное игровое время со скамейки», — сказано в статье.

