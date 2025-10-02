«Сделал день рождения незабываемым». 21-летняя модель — о слухах про отношения с Шакилом

21-летняя американская модель OnlyFans Софи Рейн прокомментировала слухи про отношения с 53-летним легендарным центровым и шестикратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом. В СМИ стали предполагать, что они вместе, после того, как Софи опубликовала фотографию с Шакилом со своего дня рождения.

«После того как о нас поползли слухи, он обратился ко мне и сказал: «Чёрт возьми, мы знамениты, ха-ха, я не знаю, почему люди думают, что мы встречаемся». Люди рассказывают фантастические и выдуманные истории, но Шак относился ко мне с уважением. Это был мой 21-й день рождения, и он сделал его незабываемым», — приводит слова Рейн журнал Us Weekly.