Экс-звезда ЦСКА выбыл из-за травмы после действий физиотерапевта БК «Дубай»

Боснийский комментатор Эдин Авдич сообщил, что сербский разыгрывающий защитник Алекса Аврамович, представляющий «Дубай», выбыл из-за травмы, которую нанёс ему физиотерапевт клуба.

«Алекса выбыл на срок от 8 до 12 недель из-за травмы колена. Он получил повреждение из-за физиотерапевта, согласно имеющейся у меня информации, что довольно странно. У него была травма колена, и это была какая-то свежая травма, полученная несколько дней назад. Ситуация ухудшилась из-за физиотерапевта, который на растяжке, я думаю, слишком сильно потянул его за ногу. Да, в это сложно поверить, но такое произошло… Из-за этого его ждёт минимум двухмесячный срок. Насколько я знаю, речь идёт о связках колена», — приводит слова Авдича издание Mozzart Sport.