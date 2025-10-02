USA Today назвало топ-25 лучших игроков НБА прямо сейчас. Леброн и Карри не в топ-5

Издание USA Today опубликовало рейтинг лучших 25 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед стартом сезона-2025/2026.
Топ-25 игроков НБА по версии USA Today перед стартом нового сезона:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
7. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
9. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
11. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
12. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
13. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).
14. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
15. Девин Букер («Финикс Санз»).
16. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).
17. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»).
18. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
19. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
20. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
21. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
22. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз»).
23. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»).
24. Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»).
25. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).