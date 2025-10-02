«Единая лига и NCAA — небо и земля». Новичок «Автодора» — о дебюте в России

23-летний американский игрок Терренс Эдвардс, выступающий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, поделился эмоциями от своего дебюта в Единой лиге ВТБ в матче с «Зенитом» (67:90).

«Хорошее начало для нашей команды. Считаю, все игроки боролись и проявили стойкость. Тренеры отлично работают с нами. Уверен, мы переживём это поражение и продолжим двигаться вперёд, где нас ждёт много хорошего.

Моя результативная игра в третьей четверти? Я пытался задать тон во второй половине, чтобы сохранить нам шансы на победу. Конечно, Единая лига и NCAA — как небо и земля. Физическая подготовка и опыт многих баскетболистов здесь совершенно на другом уровне. Знание и понимание ситуаций на площадке у игроков в лиге сильно отличаются от NCAA», — приводит слова Эдвардса пресс-служба «Автодора».