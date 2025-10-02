«Играть надо со страстью». Новичок «Локо» — о том, что нужно изменить краснодарцам

31-летний канадский атакующий защитник и новичок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон в преддверии матча 2-го тура Единой лиги ВТБ с «Енисеем» объяснил, что нужно изменить краснодарцам после поражения на последней секунде от «Уралмаша». Встреча состоится 2 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

— Каковы твои первые впечатления от Единой лиги ВТБ?

— Классные. Игра с «Уралмашем» получилась сложной и интересной. Конечно, радоваться нечему, потому что мы проиграли из-за броска на последней секунде. Но всё, что происходило на арене, мне очень понравилось: красивое шоу, много болельщиков, которые громко нас поддерживали. Если бы не результат матча, всё было идеально.

— Что «Локомотиву» нужно делать лучше в следующих играх?

— Работать над слаженностью — это самое главное. В прошлой игре каждый из нас был немного сам по себе в плане коммуникации, и старания могли бы показывать побольше. Надо понимать, что раз уж мы одна из топ-команд лиги, то в матчах с андердогами у нас словно появляется мишень на спинах. «Уралмаш» играл со страстью, а мы — так, словно победа достанется нам сама по себе. Такой настрой обычно приводит к поражению. Так что нам надо менять ментальность, отношение и играть с гораздо большим старанием. Именно над этим мы сейчас и работаем, — приводит слова Робертсона пресс-служба команды.