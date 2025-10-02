Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Играть надо со страстью». Новичок «Локо» — о том, что нужно изменить краснодарцам

«Играть надо со страстью». Новичок «Локо» — о том, что нужно изменить краснодарцам
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний канадский атакующий защитник и новичок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон в преддверии матча 2-го тура Единой лиги ВТБ с «Енисеем» объяснил, что нужно изменить краснодарцам после поражения на последней секунде от «Уралмаша». Встреча состоится 2 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Каковы твои первые впечатления от Единой лиги ВТБ?
— Классные. Игра с «Уралмашем» получилась сложной и интересной. Конечно, радоваться нечему, потому что мы проиграли из-за броска на последней секунде. Но всё, что происходило на арене, мне очень понравилось: красивое шоу, много болельщиков, которые громко нас поддерживали. Если бы не результат матча, всё было идеально.

— Что «Локомотиву» нужно делать лучше в следующих играх?
— Работать над слаженностью — это самое главное. В прошлой игре каждый из нас был немного сам по себе в плане коммуникации, и старания могли бы показывать побольше. Надо понимать, что раз уж мы одна из топ-команд лиги, то в матчах с андердогами у нас словно появляется мишень на спинах. «Уралмаш» играл со страстью, а мы — так, словно победа достанется нам сама по себе. Такой настрой обычно приводит к поражению. Так что нам надо менять ментальность, отношение и играть с гораздо большим старанием. Именно над этим мы сейчас и работаем, — приводит слова Робертсона пресс-служба команды.

Сейчас читают:
Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android