Журналистка поделилась, как пиар-служба «Клипперс» реагировала на вопросы о махинациях

46-летняя американская журналистка и обозревательница НБА Рамона Шелбёрн поделилась, как пиар-служба «Лос-Анджелес Клипперс» реагировала на вопросы о махинациях с контрактом звёздного форварда Кавая Леонарда.

«Я задала вопрос про Aspiration, и у меня было ещё в запасе. Но после моего вопроса микрофон из рук у меня отобрали. В комнате было ещё пять или шесть репортёров… Мы всё обсудили перед пресс-конференцией, кто и о чём хочет спросить, и я сказала: «Хорошо, мы все собираемся задать ему несколько вопросов на самую острую тему, верно? Потому что это его первое публичное появление перед СМИ. Давайте убедимся, что мы сработаем вместе и спросим возможный максимум того, что сможем выжать, потому что это, вероятно, единственный раз, когда он сможет и захочет обсудить эту тему». Но после того, как у меня отобрали микрофон, всех остальных, как бы они ни тянули руки, просто игнорировали», — сказала Шелбёрн в эфире ESPN.