Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:45 Мск
Гилберт Аренас предположил, в какой команде НБА завершит карьеру Стефен Карри

Аудио-версия:
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказал мнение, что разыгрывающий Стефен Карри всю карьеру проведёт в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Он как тигр в зоопарке. Зоопарк вроде бы открыт, но есть границы, понимаете? Всё заточено на его наследие. Чтобы его наследие было сопоставимо с наследием Коби Брайанта, Майкла Джордана… По Джордану ведь не судят по его годам в «Вашингтоне», потому что это было бизнес-решение. Так вот — Джордан, Мэджик Джонсон, Тим Данкан, Дирк Новицки… Карри тоже должен остаться там. Он знает, что, если наденет другую майку, СМИ сотрут его образ верности и лояльности. Он это понимает», — сказал Аренас на канале The Gilbert Arenas Show в YouTube.

Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?

Стефену Карри подарили Лабубу в Китае:

