Энтони Дэвис высказался по поводу набора лишнего веса за лето

Форвард «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис ответил на вопрос по поводу лишнего веса перед стартом нового сезона НБА. Спортсмен подчеркнул, что регулярно прибавляет в массе летом, однако на старте сезона приходит в оптимальную форму.

«Чувствую себя хорошо. Почти каждый сезон происходит одно и то же: я сильно набираю вес летом, а к ноябрю обычно вешу 255-258 фунтов (около 116 кг). Никогда не начинаю сезон в оптимальной форме, потому что потом всё равно теряю килограммы и становлюсь слишком лёгким. Обычно быстро сбрасываю 10-12 фунтов (около 5 кг). Во время нынешнего сбора я потерял уже пять. Так что и не переживаю. Чувствую себя отлично, двигаюсь отлично. Всё в порядке», — приводит слова Дэвиса на своей странице в социальных сетях журналист Тим Макмахон.

Дэвис, Ирвинг и Купер на медиадне «Даллас Маверикс»: