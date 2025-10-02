Скидки
Энтони Дэвис высказался по поводу набора лишнего веса за лето

Аудио-версия:
Форвард «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис ответил на вопрос по поводу лишнего веса перед стартом нового сезона НБА. Спортсмен подчеркнул, что регулярно прибавляет в массе летом, однако на старте сезона приходит в оптимальную форму.

«Чувствую себя хорошо. Почти каждый сезон происходит одно и то же: я сильно набираю вес летом, а к ноябрю обычно вешу 255-258 фунтов (около 116 кг). Никогда не начинаю сезон в оптимальной форме, потому что потом всё равно теряю килограммы и становлюсь слишком лёгким. Обычно быстро сбрасываю 10-12 фунтов (около 5 кг). Во время нынешнего сбора я потерял уже пять. Так что и не переживаю. Чувствую себя отлично, двигаюсь отлично. Всё в порядке», — приводит слова Дэвиса на своей странице в социальных сетях журналист Тим Макмахон.

USA Today назвало топ-25 лучших игроков НБА прямо сейчас. Леброн и Карри не в топ-5

Дэвис, Ирвинг и Купер на медиадне «Даллас Маверикс»:

