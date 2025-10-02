Владимир Гомельский ответил, есть ли дисбаланс в составе «Локомотива»

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно состава краснодарского «Локомотива-Кубань».

– Не кажется ли вам, что «большие» «Локо» Винс Хантер, Ройс Хэмм, Кирилл Елатонцев – чистые центровые и им в составе не хватает мощного форварда, есть некий дисбаланс?

– Глубокий набор центровых — это полезно для команды. На позиции мощного форварда может и играет Антон Квитковских. Возможны дополнения на этой позиции, — ответил Гомельский.

Напомним, в 1-м туре нынешнего сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» уступил «Уралмашу» (85:86).

