Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Американский рэпер принёс извинения Стефену Карри после слов о его жене

Американский рэпер принёс извинения Стефену Карри после слов о его жене
Американский рэпер Майкл Сантьяго Рендер, известный как Киллер Майк, принёс извинения перед разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и его женой Айешей. Не так давно один из комиков опубликовал видео, в котором критиковал супругу Стефена за её публичные высказывания, намекнув на желание Айеши привлекать внимание мужчин. Киллер Майк поддержал комика, заявив: «Стефен не заслуживает такого». Эти слова вызвали негативную реакцию со стороны баскетболиста.

«Стеф Карри! Айеша Карри! Моя жена меня отругала. Моя старшая дочь звонила, моя младшая дочь звонила. Мои друзья, которые играли в НБА, звонили. И я понял, что, возможно, не стоит курить травку и заходить в соцсети. Хочу сказать это, потому что я ценю, что вы обратили внимание. Это показывает, что вы испытываете ко мне огромное уважение.

Стеф, хочу сказать: с тех пор как мой любимый игрок всех времён, Коби Брайант, познакомил меня с тобой, ты стал мне корешем. Единственный раз, когда я не болею за тебя — это когда ты играешь с «Хоукс», потому что это мои ребята. Но прежде всего я извиняюсь за то, что моё заявление могло быть неправильно истолковано. Я просто был под кайфом и пытался пошутить. Это не моё, как сказала моя жена. Так что извиняюсь», — сказал рэпер на канале Club Shay Shay в YouTube.

Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?

Стефена Карри встретили роскошным шоу дронов в Китае:

