Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Леброн Джеймс ответил, что вызвало его восторг после недавнего Евробаскета-2025

Леброн Джеймс ответил, что вызвало его восторг после недавнего Евробаскета-2025
Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что минувшим летом активно наблюдал за играми Евробаскета. По его словам, основная причина интереса — выступления на турнире его товарища по калифорнийской команде словенского разыгрывающего Луки Дончича.

«Я смотрел много матчей Евробаскета. Очевидно, во многом это связано с тем, что там играл Лука. Я видел, что он делает в сборной Словении. Такая любовь к игре и страсть к баскетболу вызывают у меня восторг», — сказал Леброн в эфире ESPN.

Напомним, чемпионом Евробаскета-2025 стала сборная Германии, в финале обыгравшая турок.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

