Джейлен Роуз ответил, можно ли считать Коби Брайанта одним из величайших игроков в истории

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз вспомнил о знаковом матче, в котором легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант набрал 81 очко. Это случилось в январе 2006 года в игре между калифорнийским клубом и «Торонто Рэпторс» (122:104). Роуз тогда был игроком «Торонто».

«Это один из величайших игроков всех времён. Поэтому, когда играешь с Майклом Джорданом, Томом Брэди и всеми этими великими спортсменами, происходят по-настоящему удивительные вещи», — сказал Роуз во время беседы с журналистом Робертом Лепелстатом.

Роуз в той встрече провёл на площадке 43 минуты 30 секунд, набрав 17 очков, шесть передач и пять подборов.

