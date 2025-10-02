Скидки
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Джейлен Роуз ответил, можно ли считать Коби Брайанта одним из величайших игроков в истории

Джейлен Роуз ответил, можно ли считать Коби Брайанта одним из величайших игроков в истории
Комментарии

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз вспомнил о знаковом матче, в котором легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант набрал 81 очко. Это случилось в январе 2006 года в игре между калифорнийским клубом и «Торонто Рэпторс» (122:104). Роуз тогда был игроком «Торонто».

«Это один из величайших игроков всех времён. Поэтому, когда играешь с Майклом Джорданом, Томом Брэди и всеми этими великими спортсменами, происходят по-настоящему удивительные вещи», — сказал Роуз во время беседы с журналистом Робертом Лепелстатом.

Роуз в той встрече провёл на площадке 43 минуты 30 секунд, набрав 17 очков, шесть передач и пять подборов.

В Калифорнии открыли мурал, посвящённый Дончичу и Коби Брайанту:

