Главная Баскетбол Новости

«Игроки должны стоять на коленях». Баскетболистка WNBA передала слова комиссионера лиги

«Игроки должны стоять на коленях». Баскетболистка WNBA передала слова комиссионера лиги
Форвард «Миннесоты Линкс» Нафиса Коллье поделилась подробностями беседы с комиссионером женской Национальной баскетбольной ассоциации Кэти Энгельберт.

«В феврале я сидела напротив Энгельберт и спросила, как она планирует решить проблемы с судейством в нашей лиге. Она ответила: «Ну, только неудачники жалуются на судей», — приводит слова Коллье ESPN Australia.

Коллье также подняла вопрос о зарплатах игроков, таких как Кейтлин Кларк:

«Вот что она ответила: «Кейтлин должна быть благодарна. Она зарабатывает $ 16 млн вне площадки, и без платформы WNBA она ничего не получила бы». И в том же разговоре она добавила: «Игроки должны стоять на коленях и благодарить звёзды за медийную сделку, которую я им обеспечила».

Команда россиянок Клюндиковой и Косу не смогла выйти в финал женской НБА

Халибёртон посетил матч «Фивер» в плей-офф WNBA:

