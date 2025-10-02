«Игроки должны стоять на коленях». Баскетболистка WNBA передала слова комиссионера лиги

Форвард «Миннесоты Линкс» Нафиса Коллье поделилась подробностями беседы с комиссионером женской Национальной баскетбольной ассоциации Кэти Энгельберт.

«В феврале я сидела напротив Энгельберт и спросила, как она планирует решить проблемы с судейством в нашей лиге. Она ответила: «Ну, только неудачники жалуются на судей», — приводит слова Коллье ESPN Australia.

Коллье также подняла вопрос о зарплатах игроков, таких как Кейтлин Кларк:

«Вот что она ответила: «Кейтлин должна быть благодарна. Она зарабатывает $ 16 млн вне площадки, и без платформы WNBA она ничего не получила бы». И в том же разговоре она добавила: «Игроки должны стоять на коленях и благодарить звёзды за медийную сделку, которую я им обеспечила».

