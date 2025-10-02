Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — «Енисей», результат матча 2 октября 2025, счет 67:58, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив-Кубань» победил «Енисей» в матче Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Локомотив-Кубань» на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре принимал красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 67:58 (23:15, 12:16, 12:11, 20:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
67 : 58
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Робертсон - 19, Миллер - 15, Квитковских - 12, Хантер - 11, Темиров - 3, Самойленко - 3, Хэмм - 2, Коновалов - 2, Коско, Рябков, Попов, Шеянов
Енисей: Долинин - 14, Тасич - 13, Рыжов - 12, Коулмэн - 10, Евдокимов - 5, Артис - 2, Шлегель - 2, Ведищев, Скуратов, Середа, Ванин, Антипов

Лучшую результативность в составе победителей показал канадский защитник Кассиус Робертсон. Он принёс своей команде 19 очков. Также в его активе восемь подборов и две результативные передачи. У «Енисея» больше всего очков набрал форвард Сергей Долинин (14). Также на его счету два подбора.

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с клубом Пари «Нижний Новгород». Матч состоится в Краснодаре 5 октября. «Енисей» следующую встречу проведёт с МБА-МАИ. Она состоится 6 октября в Москве.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
