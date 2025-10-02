«Локомотив-Кубань» победил «Енисей» в матче Единой лиги

Состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Локомотив-Кубань» на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре принимал красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 67:58 (23:15, 12:16, 12:11, 20:16).

Лучшую результативность в составе победителей показал канадский защитник Кассиус Робертсон. Он принёс своей команде 19 очков. Также в его активе восемь подборов и две результативные передачи. У «Енисея» больше всего очков набрал форвард Сергей Долинин (14). Также на его счету два подбора.

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с клубом Пари «Нижний Новгород». Матч состоится в Краснодаре 5 октября. «Енисей» следующую встречу проведёт с МБА-МАИ. Она состоится 6 октября в Москве.

