Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 2 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 2 октября
Комментарии

В четверг, 2 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. У любителей баскетбола была возможность посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 2 октября:

«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 67:58.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
67 : 58
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Робертсон - 19, Миллер - 15, Квитковских - 12, Хантер - 11, Темиров - 3, Самойленко - 3, Хэмм - 2, Коновалов - 2, Коско, Рябков, Попов, Шеянов
Енисей: Долинин - 14, Тасич - 13, Рыжов - 12, Коулмэн - 10, Евдокимов - 5, Артис - 2, Шлегель - 2, Ведищев, Скуратов, Середа, Ванин, Антипов

Согласно регламенту турнира, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
