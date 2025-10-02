Единая лига: результаты матчей 2 октября

В четверг, 2 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. У любителей баскетбола была возможность посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 2 октября:

«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 67:58.

Согласно регламенту турнира, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» из Санкт-Петербурга.

