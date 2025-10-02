«Црвена Звезда» объявила о переходе литовца Донатаса Мотеюнаса

Литовский центровой Донатас Мотеюнас стал игроком «Црвены Звезды». Об этом информирует пресс-служба сербского клуба. С 2021 года спортсмен выступал за «Монако».

«Добро пожаловать в «Црвену Звезду», Донатас!» — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В прошлом сезоне Евролиги Мотеюнас принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 0,9 передачи.

Ранее сообщалось, что бывший игрок московского ЦСКА сербский разыгрывающий Алекса Аврамович выбыл из-за травмы после действий физиотерапевта БК «Дубай».

