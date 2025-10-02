Скидки
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Софи Каннингем — о женской НБА: я просто устала от нашей лиги

Комментарии

Защитница «Индианы Фивер» Софи Каннингем раскритиковала руководство женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Я просто устала от нашей лиги… Наше руководство от начала до конца должно нести ответственность… Думаю, многие люди у власти в WNBA, возможно, отличные бизнесмены, но ничего не понимают в баскетболе», — сказала Каннингем во время беседы со СМИ.

Ранее форвард «Миннесоты Линкс» Нафиса Коллье поделилась подробностями резонансной беседы с комиссионером женской Национальной баскетбольной ассоциации Кэти Энгельберт.

