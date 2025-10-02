«Похулиганили немного». Квитковских — о поздравлении Юдина с первой победой в «Локомотиве»

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ в матче с «Енисеем» (67:58).

«Очень тяжёлый матч для нас выдался, на самом деле. Я бы даже сказал — сложнее предыдущего, потому что к «Уралмашу» мы подходили на волне позитива в связи с открытием сезона. А сейчас, после поражения, много волновались и нервничали.

У нас сейчас игра идёт по принципу «вверх-вниз»: то всё получается и в нападении, и в защите, то начинаем терять мячи, плохо защищаться. Нам нужна стабильность. Над этим и будем работать на тренировках.

Поздравили тренера с первой победой? Конечно, как полагается — облили водой в раздевалке. Похулиганили немного, но такова традиция», — сказал Квитковских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

