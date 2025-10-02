Еврокубок: результаты матчей 2 октября

В четверг, 2 октября, состоялся игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Результаты матчей на 2 октября:

«Лондон Лайонс» – «Будучность» — 59:87.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Ранее сербский клуб «Црвена Звезда» объявил о переходе литовского центрового Донатаса Мотеюнаса.

