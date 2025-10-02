Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок-2025/2026: результаты на 2 октября, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 2 октября
Комментарии

В четверг, 2 октября, состоялся игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Результаты матчей на 2 октября:

«Лондон Лайонс» – «Будучность» — 59:87.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Окончен
59 : 86
Будучность
Подгорица, Черногория

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее сербский клуб «Црвена Звезда» объявил о переходе литовского центрового Донатаса Мотеюнаса.

Материалы по теме
Официально
«Црвена Звезда» объявила о переходе литовца Донатаса Мотеюнаса

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android