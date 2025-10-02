Скидки
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол

Бавария — Црвена Звезда, результат матча 2 октября 2025, счет 97:88, Евролига-2025/2026

«Бавария» победила «Црвену Звезду» в Евролиге
Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мюнхенская «Бавария» принимала сербский клуб «Црвена Звезда». Встреча закончилась со счётом 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 88
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Nedeljkovic, Давидовац, Картер, Калинич, Izundu, Stojkovic, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке

Самым результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Андреас Обст. Он набрал 31 очко. Также на его счету три подбора. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал форвард Джордан Нвора, в активе которого 27 очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Бавария» дома сыграет с «Жальгирисом». Встреча состоится 10 октября и начнётся в 21:30 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сразится с турецким «Фенербахче». Матч состоится 10 октября, начало — в 20:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
