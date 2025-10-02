«Бавария» победила «Црвену Звезду» в Евролиге

Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мюнхенская «Бавария» принимала сербский клуб «Црвена Звезда». Встреча закончилась со счётом 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Андреас Обст. Он набрал 31 очко. Также на его счету три подбора. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал форвард Джордан Нвора, в активе которого 27 очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Бавария» дома сыграет с «Жальгирисом». Встреча состоится 10 октября и начнётся в 21:30 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сразится с турецким «Фенербахче». Матч состоится 10 октября, начало — в 20:45 мск.

