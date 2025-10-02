«Партизан» вырвал победу в матче с «Олимпией» в Евролиге

Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого белградский клуб «Партизан» принимал «Олимпию» из Милана. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев паркета со счётом 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16).

Самым результативным в составе победителей стал защитник Стерлинг Браун. На его счету 20 очков, четыре подбора и две передачи. В составе «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Шейвон Шилдс. В его активе 21 очко и четыре подбора.

В следующем туре регулярного чемпионата «Партизан» примет «Анадолу Эфес». Встреча состоится 9 октября и начнётся в 21:30 мск. «Олимпия» в следующем туре дома сыграет с «Монако». Матч состоится 9 октября, начало — в 21:30 мск.

