Главная Баскетбол Новости

Партизан — Олимпия, результат матча 2 октября 2025, счет 80:78, Евролига-2025/2026

«Партизан» вырвал победу в матче с «Олимпией» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого белградский клуб «Партизан» принимал «Олимпию» из Милана. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев паркета со счётом 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
80 : 78
Олимпия
Милан, Италия
Партизан: Джонс, Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Олимпия: Чанчар, Манньон, Ellis, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон

Самым результативным в составе победителей стал защитник Стерлинг Браун. На его счету 20 очков, четыре подбора и две передачи. В составе «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Шейвон Шилдс. В его активе 21 очко и четыре подбора.

В следующем туре регулярного чемпионата «Партизан» примет «Анадолу Эфес». Встреча состоится 9 октября и начнётся в 21:30 мск. «Олимпия» в следующем туре дома сыграет с «Монако». Матч состоится 9 октября, начало — в 21:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
