«Реал» обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал греческий «Олимпиакос». Игра закончилась со счётом 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8) в пользу испанского клуба.

Самым результативным в составе победителей стал хорватский защитник Марио Хезонья, на счету которого 16 очков, три подбора и две передачи. В составе греческого клуба лучшую результативность показал защитник Тайлер Дорси, в активе которого 20 очков, один подбор и одна передача.

В следующем туре (9 октября) «Реал» дома сыграет с АСВЕЛом. Встреча начнётся в 22:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет «Дубай». Матч состоится 10 октября, начало — в 21:15 мск.

