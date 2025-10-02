Скидки
Главная Баскетбол Новости

Реал — Олимпиакос, результат матча 2 октября 2025, счет 89:77, Евролига – 2025/2026

«Реал» обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал греческий «Олимпиакос». Игра закончилась со счётом 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
89 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Лайлз, Kramer, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Netzipoglou, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Самым результативным в составе победителей стал хорватский защитник Марио Хезонья, на счету которого 16 очков, три подбора и две передачи. В составе греческого клуба лучшую результативность показал защитник Тайлер Дорси, в активе которого 20 очков, один подбор и одна передача.

В следующем туре (9 октября) «Реал» дома сыграет с АСВЕЛом. Встреча начнётся в 22:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет «Дубай». Матч состоится 10 октября, начало — в 21:15 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
