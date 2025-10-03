Евролига: результаты матчей 2 октября

В четверг, 2 октября, состоялись три встречи 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата на 2 октября:

«Партизан» – «Олимпия» – 80:78;

«Бавария» – «Црвена Звезда» – 97:88;

«Реал» – «Олимпиакос» – 89:77.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий клуб «Фенербахче». В финале сезона-2024/2025 игроки «Фенербахче» были сильнее «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).

