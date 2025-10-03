Скидки
Баскетбол

Евролига-2025/2026: результаты на 2 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 2 октября


В четверг, 2 октября, состоялись три встречи 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата на 2 октября:

«Партизан» – «Олимпия» – 80:78;
«Бавария» – «Црвена Звезда» – 97:88;
«Реал» – «Олимпиакос» – 89:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
80 : 78
Олимпия
Милан, Италия
Партизан: Джонс, Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Олимпия: Чанчар, Манньон, Ellis, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 88
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Nedeljkovic, Давидовац, Картер, Калинич, Izundu, Stojkovic, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
89 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Лайлз, Kramer, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Netzipoglou, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий клуб «Фенербахче». В финале сезона-2024/2025 игроки «Фенербахче» были сильнее «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

