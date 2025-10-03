Скидки
Богдан Богданович высказался о травме, полученной на Евробаскете-2025

Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Богдан Богданович дал комментарий по поводу травмы подколенного сухожилия, которую он получил на недавнем Евробаскете-2025.

«Думаю, всё оказалось не так серьёзно. Сначала я испугался, как это бывает в подобных случаях. Когда у тебя частичный разрыв сухожилия, никогда не знаешь, насколько всё серьёзно. Восстановление может занять от четырёх до шести недель. Сейчас у меня пятая неделя, и я чувствую себя хорошо. Уже играю с ребятами, хотя и с ограниченным временем на площадке», — сказал Богданович во время общения со СМИ.

Комментарии
