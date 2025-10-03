Кендрик Перкинс раскритиковал Энтони Дэвиса за актуальную физическую форму

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался о нынешней физической форме форварда «Даллас Маверикс» Энтони Дэвиса.

«На мой взгляд, это неверный подход. Во-первых, в тренировочный лагерь приезжает Купер Флэгг — первый номер драфта, и нужно показывать ему правильный пример. Во-вторых, впереди сезон в мощной Западной конференции, где конкуренция всегда на высшем уровне. В-третьих, тебя обменяли на игрока топ-уровня, и теперь именно ты должен занять его место.

Поэтому к тренировочному лагерю нужно быть полностью готовым. Честно говоря, я немного разочарован Энтони Дэвисом. Ждал от него большего», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Дэвис, Ирвинг и Купер на медиадне «Даллас Маверикс»: