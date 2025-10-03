«Мы потеряли часть нашей души». Керр высказался об уходе игрока из «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о переходе в команду Эла Хорфорда и уходе Кевона Луни. Хорфорд ранее выступал за «Бостон Селтикс», Луни стал игроком «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Мне писали и звонили люди из Бостона, которые восторженно рассказывали, насколько Эл хорош. Теперь он нам особенно пригодится. Потеряв Луни, мы потеряли часть нашей души», — сказал Керр на пресс-конференции.

Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мнением о подготовке команды к новому сезону НБА, а также высказался об изменениях в составе.

