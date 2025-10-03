Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы потеряли часть нашей души». Керр высказался об уходе игрока из «Голден Стэйт»

«Мы потеряли часть нашей души». Керр высказался об уходе игрока из «Голден Стэйт»
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о переходе в команду Эла Хорфорда и уходе Кевона Луни. Хорфорд ранее выступал за «Бостон Селтикс», Луни стал игроком «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Мне писали и звонили люди из Бостона, которые восторженно рассказывали, насколько Эл хорош. Теперь он нам особенно пригодится. Потеряв Луни, мы потеряли часть нашей души», — сказал Керр на пресс-конференции.

Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мнением о подготовке команды к новому сезону НБА, а также высказался об изменениях в составе.

Материалы по теме
Стефен Карри оценил состав «Голден Стэйт» в преддверии нового сезона НБА
Материалы по теме
В «Голден Стэйт» нашли выход из ситуации с проблемным игроком. Наконец-то!
В «Голден Стэйт» нашли выход из ситуации с проблемным игроком. Наконец-то!

Камала Харрис посетила матча «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android