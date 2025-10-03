Ричард Джефферсон оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне.

«Думаю, они где-то пятая или шестая команда по силе. Обычно они вылетают во втором раунде, и это максимум, на что они способны, если только им очень не повезёт. Если им попадутся «Оклахома-Сити», «Хьюстон» или даже «Денвер» в первом или втором раунде, они проиграют. «Лейкерс» находятся гораздо дальше от того уровня, которого мы от них ожидаем», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

В сезоне-2024/2025 «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат с результатом 50 побед и 32 поражений, заняв третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4 в серии.

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»: