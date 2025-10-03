Скидки
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс ответил, что чувствует накануне рекордного 23-го сезона в НБА

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как относится к своему 23-му сезону в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который станет рекордным в истории североамериканской лиги.

«Всё это до сих пор ощущается так же, как в тот самый первый раз, когда я взял в руки баскетбольный мяч. Как будто я снова впервые вошёл в спортзал своей школы», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Отметим, что в межсезонье Леброн воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/2026. Таким образом, впервые в своей карьере 40-летний баскетболист начинает сезон, имея контракт, срок действия которого истекает по его завершении.

