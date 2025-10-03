Скидки
Главная Баскетбол Новости

Джефферсон назвал вероятный сценарий ухода Леброна Джеймса из баскетбола

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон высказался по поводу звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс» в преддверии сезона-2025/2026 НБА.

«Думаю, тут есть два варианта: либо он просто исчезнет тихо и незаметно, либо даст о себе знать. Если он не подаёт сигналов, то скорее всего, выберет именно первый путь. Это моё мнение. В этом может быть даже некий высший трюк — перевернуть всё с ног на голову и застать всех врасплох.

Он умеет удивлять. У него сильная команда. Я бы поставил их примерно на шестое-седьмое место среди претендентов на чемпионство в лиге — именно так я оцениваю их шансы», — заявил Джефферсон в рамках подкаста Road Trippin'.

