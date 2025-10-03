Расписание матчей Единой лиги на 3 октября

Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 3 октября

Комментарии

Сегодня, 3 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 3 октября (время — московское):

20:00. «Уралмаш» — МБА-МАИ.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.

Комментарии
