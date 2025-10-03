Расписание матчей Евролиги на 3 октября

Сегодня, 3 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей регулярного чемпионата на 3 октября (время — московское):

20:00. «Жальгирис» — «Фенербахче»;

20:30. «Монако» — «Дубай»;

20:30. «Анадолу Эфес» — «Хапоэль» Тель-Авив;

21:00. АСВЕЛ — «Баскония»;

21:15. «Панатинаикос» — «Барселона»;

21:30. «Валенсия» — «Виртус»;

22:30. «Маккаби» Тель-Авив — «Париж».

Действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале «Монако» (81:70).

