В США назвали показатель, по которому «Бруклин» Дёмина — в топ-5 перед новым сезоном НБА

Аналитик ESPN Нил Пэйн назвал команды НБА, которые продемонстрировали наибольший рост показателя WAR в межсезонье. В топ-5 (четвёртое место) вошёл «Бруклин Нетс», за который выступает Егор Дёмин. Также в пятёрке лучших оказались «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Даллас Маверикс» и «Шарлотт Хорнетс».

«Нетс» были плохи в прошлом сезоне, одержав всего 26 побед — это их худший результат с сезона-2016/2017, и, вероятно, они снова будут далеки от хороших показателей. Однако они заполучили продуктивного игрока (плюс незащищённый выбор в первом раунде) в результате обмена, отправившего Кэмерона Джонсона в «Денвер». За последние два сезона Майкл Портер набрал почти вдвое больше дополнительных побед по показателю WAR, что обеспечило общий прирост их показателя (+3,0)», — говорится в материале аналитика.

Главные новости дня: