Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге. Её начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался МБА-МАИ Москва

«Готовимся к первому домашнему матчу чемпионата с особым вниманием! Хочется порадовать наших болельщиков хорошей игрой и результатом. Соперник однозначно укрепился по сравнению с предыдущим сезоном: на помощь лидерам добавились как талантливые молодые игроки, так и опытные «старожилы» лиги. Это делает москвичей глубже и качественнее — наверное, то, чего им не хватало больше всего в прошлом сезоне.

Характера, дисциплины и амбиций этим ребятам не занимать, поэтому от нас требуется предельная концентрация и максимальная командная энергия, чтобы показать наш лучший баскетбол и добиться успеха», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

