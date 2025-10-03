Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге. Её начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовимся к первому домашнему матчу чемпионата с особым вниманием! Хочется порадовать наших болельщиков хорошей игрой и результатом. Соперник однозначно укрепился по сравнению с предыдущим сезоном: на помощь лидерам добавились как талантливые молодые игроки, так и опытные «старожилы» лиги. Это делает москвичей глубже и качественнее — наверное, то, чего им не хватало больше всего в прошлом сезоне.

Характера, дисциплины и амбиций этим ребятам не занимать, поэтому от нас требуется предельная концентрация и максимальная командная энергия, чтобы показать наш лучший баскетбол и добиться успеха», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android