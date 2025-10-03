Известный музыкант рассказал, как узнал об обмене Дончича в «Лейкерс» от Бена Стиллера

Музыкант и фанат «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Питер Бэлзари, известный как Фли, рассказал, как узнал об обмене разыгрывающего Луки Дончича в калифорнийскую команду из «Даллас Маверикс».

«Бен Стиллер — большой фанат «Никс». Помню, он подошёл ко мне и говорит: «У тебя теперь есть Лука». Я был в шоке: «Что?» Я такой: «Да ладно тебе». Но он был серьёзен. Я вытащил телефон и буквально свалился на пол», — сказал Фли на канале The Young Man and The Three в YouTube.

После обмена в «Лейкерс» Дончич принял участие в 33 матчах прошлого сезона НБА (в регулярке и плей-офф), где в среднем набирал 28,5 очка, делал 7,9 подбора и 7,3 передачи.

